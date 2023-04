'PSV, Ajax en Feyenoord maken tv-wensen kenbaar; 8 mei is D-Day'

Ajax, Feyenoord en PSV zouden graag zien dat de Eredivisie CV gaat kijken naar de aanbieding van KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en DELTA om de tv-rechten over te nemen van ESPN. De drie topclubs zien graag het beste aanbod voor de clubs winnen, al lijken de rechten op 8 mei weer naar ESPN te gaan.

Eerder heeft Disney, eigenaar van ESPN, al een bod van ongeveer anderhalf miljard euro uitgebracht voor de rechten vanaf 2025 tot en met 2035. De Amerikanen strijken als tussenpartij ook een percentage op en daarom levert deze deal volgens de vier kabelmaatschappijen minder geld op voor de clubs in de Eredivisie.

Tot dusver is er nog geen contact geweest tussen ECV-directeur Jan de Jong en de vier kabelmaatschappijen. Daarom hebben zij de ECV een brief gestuurd met het verzoek om gesprekken over de livevoetbalrechten op te starten, meldt De Telegraaf. “Deze brief is een noodgreep om aan tafel te komen en de clubs te laten weten dat wij ze meer kunnen bieden dan ESPN.”

De brief van de vier aanbieders lijkt te laat zijn, want bij de vorige ECV-vergadering van vennoten in maart kreeg De Jong al een bevestiging voor het onderhandelingsresultaat, al gaven enkele clubs hem wel de taak om met kritische kanttekeningen naar het aanbod te kijken. Lukt het de directeur om op om 8 mei een 5/6 meerderheid te krijgen, dan wordt de ESPN tot 2035 opnieuw de rechtenhouder van de Eredivisie.

Ajax, PSV, Feyenoord en nog wat andere clubs zouden graag zien dat de ECV gaat luisteren naar het voorstel van de vier kabelmaatschappijen. Omdat er wellicht meer geld voor alle Eredivisie-clubs voorhanden is. De clubs zouden de twee partijen tegen elkaar kunnen uitspelen om zo een hoger bedrag veilig te stellen. Ook vinden de clubs het contract tot medio 2035 wel heel erg lang.