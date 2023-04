PSV bevestigt dramatisch nieuws: noodlot slaat toe voor Obispo

Het seizoen zit erop voor Armando Obispo. De PSV-verdediger liep tijdens de uitbeurt tegen Vitesse (1-1) een knieblessure op en is daaraan succesvol geopereerd. De Eindhovense club meldt op de clubkanalen dat Obispo een langdurige operatie wacht en hij zijn laatste wedstrijd van het seizoen heeft gespeeld.

Obispo raakte in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode geblesseerd. De verdediger kwam in de 66ste minuut in het veld als vervanger van Jarrad Branthwaite. In de blessuretijd moest de 24-jarige mandekker het veld noodgedwongen verlaten wegens de knieklachten. Afgelopen week ging Obispo in Londen onder het mes en donderdagmiddag bevestigt PSV het vervelende nieuws.

Revalidatie

Hoe lang de revalidatie van Obispo gaat duren, is nog onbekend. Op de clubkanalen doet PSV hier geen uitspraken over. Daarnaast is het ook onduidelijk om wat voor soort knieblessure het precies gaat bij Obispo.

Het jeugdproduct kwam tot dusverre 22 wedstrijden in actie en begon het seizoen zelfs als basisklant. Die basisplaats moest hij later afstaan aan de van Everton overgekomen Branthwaite en hij belandde op de bank. Het contract van Obispo, die in 2019 op huurbasis een uitstapje maakte naar Vitesse, loopt nog door tot de zomer van 2025.