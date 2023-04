PSV-icoon over verbeterpunten Veerman: 'Daarom is hij nu geen vaste Oranje-klant'

Joey Veerman keert zondagmiddag terug op het oude nest. De middenvelder komt met PSV op bezoek bij ‘zijn’ FC Volendam. Veerman kent een goed seizoen, maar moet zich volgens PSV-icoon Willy van de Kerkhof nog voldoende ontwikkelen. De oud-middenvelder weet waarom Veerman op dit moment niet opgeroepen wordt voor het Nederlands elftal.

Van de Kerkhof begint met het opsommen van de kwaliteiten van de middenvelder. “Ik zie een frisse en aangename knaap, die aan de bal heel goed kan zijn en mondig lijkt in het team”, vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad. “Tegelijkertijd zie ik ook een speler die soms foutjes maakt en zich de totale discipline van zijn positie nog eigen aan het maken is. Dat kost tijd en mede daarom is hij nu geen vaste Oranje-klant”, stelt Van de Kerkhof.

Artikel gaat verder onder video

‘Voetbaldier’

In de meest recente interlandperiode werd Veerman, weliswaar als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong, opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. De PSV’er haakte echter door het welbekende buikvirus af en zodoende wacht Veerman nog op zijn debuut. Van de Kerkhof denkt dat Veerman zijn ‘haasje’ alsnog wel een keer gaat bewerkstelligen. “Joey lijkt me een voetbaldier dat zelf het spelletje ook goed kan analyseren”, vertelt de ras-PSV’er.

Veerman kwam anderhalf jaar geleden over van Heerenveen en speelde tot dusverre 67 wedstrijden in het PSV-shirt. “Ik had gehoopt dat hij al iets verder was, maar tegenwoordig zijn we ook wel snel ongeduldig. Als hij zich maar bewust blijf van de verbetermogelijkheden en bij PSV nog een tijd wil blijven investeren in dingen waarin hij zich moet ontwikkelen. Dan komt het helemaal goed met hem. Ik geloof daarin”, stelt Van de Kerkhof.