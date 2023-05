PSV legt Ajax voor de vierde keer over de knie en wint beker na knotsgekke strafschoppenserie

PSV heeft zondagavond voor de elfde keer in de clubhistorie beslag gelegd op de KNVB Beker. De Eindhovenaren waren in De Kuip in een verhitte en slopende finale te sterk voor Ajax. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij nam de strafschoppen uiteindelijk beter dan de grote rivaal uit Amsterdam.

In Europa werden beide ploegen in de eerste knockout-ronde uitgeschakeld en in de competitie is het kampioenschap vrijwel uit zicht. Het winnen van de KNVB Beker was voor zowel PSV als Ajax de mogelijkheid om nog enige kleur te geven aan een teleurstellend seizoen. De Eindhovenaren leken in de bomvolle Kuip de beste papieren te hebben, nadat ze de ploeg van Heitinga vorige week nog met 3-0 versloegen. In de hernieuwde ontmoeting kon de Ajax-trainer niet beschikken over de geschorste Kenneth Taylor en had Calvin Bassey geen basisplaats, terwijl bij PSV bekerkeeper Joël Drommel onder de lat verscheen.





Hoewel Ajax in de beginfase het leeuwendeel van het balbezit had, hoefde de 26-jarige doelman niet in actie te komen. De Amsterdammers kwamen lastig van eigen helft af en hanteerde daarom veelvuldig de lange bal, die echter nauwelijks aankwam. Met individuele loopacties werd het middenveld soms ook overgestoken, maar vervolgens miste 020 de nauwkeurigheid om dreigend te worden. PSV loerde voornamelijk op de counter, maar kreeg ook weinig voor elkaar. Met hoge druk werd de bal soms wel veroverd, maar vervolgens misten ook de Eindhovenaren precisie in de passing.





Ondanks het matige spel was er het nodige te zien op het veld, maar helaas was dit niet in positieve zin. Beide ploegen stonden onder hoogspanning en grepen het minste of geringste aan om commotie te veroorzaken. Werd er iemand geraakt, ging deze persoon soms als door de bliksem getroffen naar de grond, waarna er gelijk een dozijn aan spelers klaar stond om elkaar in de haren te vliegen. Een overtreding was soms niet eens nodig: zelfs een nonchalant weggegooid bandje of een vervelend weggetrapte bal waren redenen voor tumult en gele kaarten.





Ondertussen werd er soms nog wel gevoetbald en hoewel de dreiging van Ajax na verloop van tijd toenam, hield PSV qua dreiging gelijke tred met de Amsterdammers. Brian Brobbey en Dusan Tadic konden in het Eindhovense strafschopgebied net op tijd gestuit worden, terwijl Guus Til aan de andere kant zijn schot gekeerd zag door Gerónimo Rulli. De Argentijnse doelman stond kort voor rust ook aan de basis van de 1-0 voor Ajax, toen hij met een snelle uittrap de kruin van Dusan Tadic vond. Hij kopte de bal door op Bergwijn, die met de bal aan de voet het strafschopgebied bereikte en zijn schot vervolgens via het lichaam van Jarrad Branthwaite zag binnenvallen.





In de tweede helft dacht André Ramalho al snel de 1-1 te maken, maar de Braziliaanse centrumverdediger stond na een doorgekopte bal buitenspel. Aan de andere kant had Brobbey even later de kans om de voorsprong van Ajax juist te vergroten, maar vanuit een lastige hoek schoot hij tegen de paal van een leeg doel. Het spel golfde op en neer met een hoger tempo dan voorheen, mede door een afname in het aantal opstootjes. Uiteindelijk was het PSV dat via invaller Thorgan Hazard toch langszij kwam. Na een paar korte combinaties bleef Xavi Simons sterk aan de bal, waarna de Belg zijn voorzet in het doel schoof.





Ajax probeerde vervolgens een snel antwoord te formuleren. Brobbey was na effectieve lange ballen tweemaal dichtbij een snelle 1-2, maar was niet daadkrachtig genoeg. In de slotfase bleef de ploeg van Heitinga aandringen: een paar losse flodders zorgden echter niet voor de beslissing. In het eerste deel van de verlenging was de aanvallende intensiteit van de Amsterdammers minder en droogden de kansen op. De ploeg wilde wel aanvallen, maar was ook bang een tegendoelpunt te krijgen. Een defensief PSV kreeg daar een kans voor, maar de poging van Veerman werd eenvoudig gepakt door Rulli.





In de tweede helft toonde ook PSV drang naar voren, maar beide ploegen leken moegestreden en konden niets meer afdwingen bij de tegenstander. Penalty’s moesten zo de beslissing brengen. Nadat de eerste twee penalty’s raak werden geschoten, werd er daarna viermaal niet gescoord. Een keer redde Rulli, driemaal werd het doel gemist. Na opnieuw twee treffers zag Edson Alvarez zijn poging gekeerd worden door Drommel, waarna Fabio Silva de beslissende strafschop binnenschoot.