Rafael van der Vaart: 'Iedereen die bij Ajax werkt, moet ontslag nemen'

Rafael van der Vaart heeft zondagavond aan tafel bij Studio Voetbal hard uitgehaald naar Ajax. De voormalig middenvelder schaamt zich voor zijn oude club en vindt dat 'iedereen ontslag moet nemen'.

"Ajax is dit seizoen echt heel treurig. Iedereen die bij Ajax werkt, moet ontslag nemen. Ik schaam me echt voor het voetbal dat ik zie", begon Van der Vaart, die met zijn uitspraken een reactie bij Sjoerd van Ramshorst ontlokte. "Je hebt het hele seizoen geroepen dat Ajax de beste selectie heeft en daarom kampioen wordt, maar waarom faalt Ajax dan met deze selectie?", wilde de presentator weten.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van der Vaart ontbeert het de spelers van Ajax aan passie. "Iedereen bij Feyenoord gaat all-in. Dan kun je een keer slecht spelen. Of dan kan het een keer niet meezitten. Bij Ajax zie ik een tempo… Nou, ik denk dat wij met z’n tweetjes nog fluitend meekunnen", lachte Van der Vaart terwijl hij Ibrahim Afellay aankeek. "Als je Ajax negentig minuten bekijkt, vraag je je af: gaan ze nog een keer naar voren? En dan zit ik daarna naar Hancko te kijken. Hij speelt de bal gewoon heel snel naar voren."

Er zit volgens Van der Vaart te weinig tempo in het spel van Ajax. "Ze laten allemaal momenten voorbijgaan. En dan zeggen ze: de tegenstander speelt compact. Ja, als je zo lang wacht totdat ze weer achter de bal komen, dan staat het compact. Dan krijg je dit voetbal. Vroeger bij Ajax kreeg je mee dat je de bal één, twee keer moest raken. Er was een hele slimme oud-voetballer, de grootste die we hadden, die zei: simpel spelen is het moeilijkste wat er is. Iedereen moet verplicht worden één, twee keer te raken. That's it. Ze lopen allemaal met de bal en dan gaan er honderdduizend moment voorbij dat je 'm wel tussendoor kunt steken."

Ook is Van der Vaart van mening dat de selectie van Ajax kwalitatief simpelweg tekort komt. "Daar ben ik wel van geschrokken, dat had ik niet verwacht. Als Álvarez je beste man is, dan heeft Ajax best wel een probleem."