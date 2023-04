'Real Madrid kan 'koopje' Haaland vergeten: nieuw contractvoorstel aanstaande en clausule verdwenen'

Hoewel de return tussen Bayern München en Manchester City in de kwartfinales van de Champions League nog moet worden gespeeld, staan de Britten na de 3-0 overwinning van vorige week al met zeker één been in de halve finale. Daarin wacht, mochten er woensdagavond in Duitsland geen gekke dingen gebeuren, een tweeluik met Real Madrid. Die club was van plan Erling Haaland in 2024 naar Spanje te halen, maar lijkt daar een streep doorheen te kunnen zetten. Manchester City wil Haaland langer binnenboord houden.

Haaland maakte na afloop van het vorige seizoen de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City. De regerend kampioen van Engeland hoefde ‘slechts’ zestig miljoen euro te betalen voor de komst van de Noorse doelpuntenmachine. Dat bedrag was door het management van Haaland opgenomen in het contract dat de spits ondertekende toen hij de overstap maakte van RB Salzburg naar Borussia Dortmund. Ook in het contract bij Manchester City werd een speciale clausule opgenomen, namelijk dat Haaland in de zomer van 2024 voor een bedrag van omgerekend 170 miljoen euro naar een andere club zou kunnen verkassen.

Maar die clausule is volgens The Athletic al een paar maanden geleden verdwenen. De 170 miljoen euro was volgens het Britse medium specifiek gekoppeld aan de toekomst van Pep Guardiola, die eind vorig jaar zijn handtekening zette onder een nieuw contract tot medio 2025. Daarmee verdween de clausule in het contract van Haaland. In Spanje werd de afgelopen maanden gespeculeerd over een mogelijke transfer van Haaland naar Real Madrid in de zomer van 2024, maar die lijkt dus van de baan. Tenzij Real Madrid héél diep in de buidel wil tasten. Volgens The Athletic is Manchester City voornemens Haaland aan nieuw contractvoorstel te doen. De Noor tekende vorig jaar tot de zomer van 2027.

Haaland is bezig aan een fenomenaal seizoen. Na veertig wedstrijden in alle competities staat de teller al op 47 assists. In de Premier League was hij vooralsnog 32 keer trefzeker, in de Champions League trof hij elf keer doel. Manchester City en Haaland hopen zich woensdagavond te plaatsen voor de halve finales van de Champions League. Dat mag na de 3-0 overwinning op Bayern München in het eigen Etihad niet meer misgaan.