Real Madrid krijgt enorme dreun op historische avond: Girona-spits maakt er liefst vier

FC Barcelona kan de champagne alvast koud zetten. De Catalanen hadden bij aanvang van speelronde 31 al een voorsprong van elf punten op Real Madrid en dat kunnen er woensdagavond veertien worden. De eeuwige rivaal kreeg dinsdagavond een pakslaag van Girona: 4-2. Valentín Castellanos was met afstand de grote man op het veld. Hij maakte er liefst vier.

Real Madrid boekte afgelopen zaterdag een zakelijke 2-0 overwinning op Celta de Vigo en kon daardoor de volgende dag rustig achterover leunen en kijken wat FC Barcelona zou doen tegen Atlético Madrid. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti had ongetwijfeld gehoopt dat de stadsgenoot minstens twee punten kon afsnoepen van FC Barcelona, maar dat gebeurde niet. De Catalanen wonnen met 1-0 en breidden hun voorsprong op Real Madrid weer uit tot elf punten.

De regerend kampioen van Spanje wist dus wat het dinsdagavond te doen stond: winnen van Girona om in ieder geval nog een beetje in het spoor te blijven van FC Barcelona. Maar het werd al gauw een dramatische avond voor Real Madrid. Ancelotti kon geen beroep doen op Thibaut Courtois en Karim Benzema en vooral de afwezigheid van de Belgische doelman deed zich voelen. Zijn vervanger Andrij Loenin moest binnen 25 minuten al tweemaal vissen. Castellanos opende na twaalf minuten de score en nog geen tien minuten later maakte hij zijn tweede. Real Madrid kwam via Vinícius Junior nog voor rust terug tot 2-1, maar een comeback kon het na amper een minuut spelen in de tweede helft al uit zijn hoofd zetten.

Girona, voorafgaand aan de wedstrijd de nummer elf van Spanje, schoot uit de startblokken en kwam via Castellanos razendsnel op 3-1. Zijn derde van de avond en daarmee kwam hij al in een illuster rijtje. Tot de laatste vijf spelers die een hattrick maakten tegen Real Madrid in de Spaanse competitie behoren onder anderen Luis Suárez (2018) en Lionel Messi (2014). Castellanos zou nog meer geschiedenis gaan schrijven. Real Madrid-verdediger Eder Militão beleefde een verschrikkelijke avond en liet zich na ruim een uur opnieuw heel eenvoudig kloppen. Een perfecte voorzet eindigde via het hoofd van Castellanos tegen het net: 4-1, de vierde van de Argentijnse spits.

In de voetsporen van Lewandowski

De laatste keer dat een speler in de Liga een viertal doelpunten wist te produceren tegen Real Madrid, was in 1947 (!). Robert Lewandowski deed het tien jaar geleden in de Champions League. Moet de Pool nu gaan vrezen voor zijn topscorerstitel? Lewandowski scoorde tot op heden zeventien keer. Castellanos komt dankzij zijn heldenrol tegen Real Madrid op elf. De Argentijn werd na 72 minuten getrakteerd op een publiekswissel. Die bleef zonder gevolgen, al maakte Lucas Vázquez er nog wel 4-2 van. Maar daar bleef het bij.

Daardoor kan FC Barcelona zich gaan opmaken voor de eerste landstitel sinds 2019. Wint de ploeg van trainer Xavi Hernández woensdagavond van Rayo Vallecano, dan wordt het gat ten opzichte van Real Madrid vergroot tot veertien punten. Met daarna nog zeven wedstrijden te gaan…