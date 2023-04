Rik Elfrink denkt 'vrij zeker' te weten wat Xavi Simons gaat doen

Rik Elfrink gaat ervan uit dat Xavi Simons ook volgend seizoen speler van PSV is. Hoewel de twintigjarige spelmaker in Eindhoven beschikt over een contract dat nog vier jaar doorloopt, is zijn toekomst omgeven door vraagtekens.

Simons heeft een speciale clausule in zijn contract staan waardoor hij in de zomer voor een bedrag van twaalf miljoen euro kan terugkeren naar Paris Saint-Germain. PSV wil de seizoensrevelatie aan boord houden en hem een nieuw contract laten tekenen, maar het is nog onduidelijk of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

In Eindhoven heeft men goede hoop dat Simons nog een jaar blijft. "Ik denk wel dat het vrij zeker is", zegt Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, in een video-item van Vandaag Inside. "Maar goed, je hebt natuurlijk eerst de krabbel op papier nodig. Ik denk dat hij uiteindelijk gewoon gaat blijven."

Ronald Koeman adviseerde Simons afgelopen weekend bij Studio Voetbal om PSV nog niet te verlaten. "Het zijn belangrijke stappen voor een speler. Maar ik schat hem in als een jongen die goed zijn keuzes afweegt. Uiteindelijk moet hij spelen, het zou goed zijn als hij nog een jaar bij PSV blijft", zei de bondscoach.

Simons zelf gaf onlangs aan dat Champions League-voetbal een prioriteit voor hem is. Een beslissing over zijn toekomst zal hij pas na het seizoen nemen. "Je weet niet wat er over drie, vier weken kan gebeuren, maar wat ik wel kan zeggen, is dat ik heel dankbaar ben om hier te zijn en dat ik mezelf bij PSV heb kunnen bewijzen", vertelde hij aan De Telegraaf.