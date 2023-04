Ronald Koeman tipt PSV-smaakmaker Xavi Simons: 'Maar zo schat ik hem wel in'

Ronald Koeman denkt dat Xavi Simons er verstandig aan doet om nog een seizoen bij PSV te blijven. De aanvaller liet zich zondag in de wedstrijd tegen Ajax weer gelden namens zijn club en dat zal ook in het buitenland niet onopgemerkt blijven. Koeman denkt echter dat Simons zich niet gek laat maken.

Simons is bezig aan zijn eerste seizoen bij PSV en ligt nog tot medio 2027 vast in Eindhoven. De geboren Amsterdammer is inmiddels ook een vaste waarde bij het Nederlands elftal. "Ik heb Xavi gesproken en gevraagd naar die situatie", vertelde bondscoach Koeman zondag aan tafel van Studio Voetbal van de NOS. "Maar ik ben niet de aangewezen persoon om dat hier op tafel te gooien. Het zijn belangrijke stappen voor een speler. Maar ik schat hem in als een jongen die goed zijn keuzes afweegt. Uiteindelijk moet hij spelen, het zou goed zijn als hij nog een jaar bij PSV blijft."

Het is geen geheim dat Simons graag op nummer tien wil spelen, terwijl hij momenteel vooral als buitenspeler acteert. Koeman opperde dat de 20-jarige international geduld moet hebben. "Ik zie hem op dit moment als linksbuiten, een geweldig talent. Ik denk dat hij naar de nummer tien toe kan groeien, maar eerst aan de linkerkant", vertelde Koeman, die tijdens PSV-Ajax genoot van het spel van Simons. "Wat hij in zo'n wedstrijd met zulke belangen laat zien, maakt hem een speler die onbevangen voetbalt. Dat zie je bij Ajax juist niet. Dat is moeizaam en zonder vertrouwen."

Koeman werd door Arno Vermeulen ook nog gevraagd naar een opmerking van Rafael van der Vaart. De analist, die ook regelmatig aanschuift bij Studio Voetbal, vertelde onlangs dat hij vindt dat Koeman Oranje om Simons heen moet gaan bouwen. Daar is Koeman het in deze fase nog niet mee eens. "Dat vond ik niet zo'n goede tip", vertelde de bondscoach met een lach. "Dat kun je niet over iemand van negentien jaar zeggen. Hij is dusdanig belangrijk bij PSV, maar om dat kaartje al om zijn nek te hangen bij het Nederlands elftal. Dat vond ik wel ietsje overdreven en dan druk ik me rustig en netjes uit."