Rinus Israël wijst Feyenoord-sterkhouders aan: 'Daar zijn deze twee te goed voor'

Feyenoord is hard op weg naar het kampioenschap in Nederland en dat is mede te danken aan Gernot Trauner en Dávid Hancko. De centrumverdedigers zijn bezig aan een uitstekend seizoen en dat is ook oud-Feyenoorder Rinus Israël opgevallen. Hij is dan ook zeer te spreken over Trauner en Hancko.

Trauner (31) is bezig aan zijn tweede seizoen in Rotterdam, terwijl Hancko (25) afgelopen zomer neerstreek in De Kuip. Inmiddels zijn ze allebei niet meer weg te denken in de ploeg van trainer Arne Slot. "Je zit rustig te kijken naar die gasten. Er is nooit paniek, ze weten wat ze doen", aldus Israël in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Feyenoord wordt landskampioen, dat is natuurlijk gesneden koek. En misschien halen ze de halve finale van de Europa League ook. Maar nu zal er na afloop van het seizoen niet worden gezegd: 'hoe kun je met dat centrale duo kampioen worden?' Daar zijn deze twee te goed voor."

Feyenoord werd in 2017 voor de laatste keer kampioen van Nederland. Destijds vormden Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden het hart van de defensie. "Maar ik sla Trauner en Hancko een stuk hoger aan dat dat duo, hoor. Je kunt ze niet op gekke dingen betrappen. Maar buiten het feit dat ze goed kunnen verdedigen, hebben ze ook hun inbreng in de opbouw. Het is logisch dat Lutsharel Geertruida aan de rechterkant moet spelen, want Trauner is een belangrijke schakel en die kan alleen in de as spelen. Geertruida heeft ook zijn waarde aan de zijkant", is de mening van Israël over de formatie van Slot.

Aanstaande donderdag staat voor Trauner en Hancko de volgende loodzware test op het programma. Op Italiaanse bodem wacht namelijk de tweede ontmoeting met AS Roma. Feyenoord won de eerste kwartfinale van de Europa League met 1-0. Israël weet dat zijn ex-werkgever een lastig avondje tegemoet gaat in Rome. "Dat wordt ronduit onvriendelijk. Hun trainer José Mourinho begon na de 1-0 in de Kuip al de boel een beetje op te poken. Die spelers geloven in hem, dat zie je aan alles. Dat gaat dus gewoon hectisch worden. Maar ik geef Feyenoord een goede kans om de halve finale te halen."