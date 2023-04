RKC Waalwijk moet op zoek naar een nieuwe trainer: 'Als je naar Twente kan...'

Het seizoen is weliswaar nog niet afgelopen, maar RKC Waalwijk weet nu al dat het op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen. De huidige trainer Joseph Oosting staat in de nadrukkelijke belangstelling van FC Twente en het moet gek lopen wil hij na dit seizoen niet de overstap maken naar de Grolsch Veste. Volgens RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen kan de deal deze week al beklonken worden.

De huidige oefenmeester van FC Twente Ron Jans verbaasde in februari vriend en vijand door zijn vertrek bij FC Twente aan te kondigen. Jans is met de club uit Enschede bezig aan een uitstekend seizoen, maar heeft desondanks besloten na dit seizoen de deur van de Grolsch Veste achter zich dicht te trekken. FC Twente droomde van een samenwerking met Peter Bosz, maar hij gaf in de gesprekken met FC Twente aan voorlopig nog geen besluit te willen nemen over zijn toekomst.

Bij FC Twente was er wat meer haast bij geboden. De Tukkers hadden uiteraard meerdere namen op hun lijstje staan, waaronder Oosting. RKC Waalwijk is nog altijd in de race voor de play-offs voor Europees voetbal en dat is zeker ook de verdienste van Oosting, die uitstekend werk verricht. “Ik weet er niet veel van. De trainer heeft van de week gewoon aangegeven dat er interesse is en dat het volgende week misschien rond kan komen”, vertelde doelman Vaessen zondagavond na afloop van het duel met Feyenoord voor de camera van ESPN.

Oosting bevestigde tegenover ESPN dat er contact is met FC Twente. Als we Vaessen moeten geloven is het dus niet de vraag óf, maar wanneer de handtekeningen worden gezet. “Wij gunnen hem dat als groep. Hij heeft geweldig werk geleverd. Als je naar Twente kan… Dat is een mooie club en hij verdient het ook. Hij zal wel aangeven wanneer het rond is. Dat zien we wel, maar we zijn wel blij voor hem”, aldus de goalie.