Koeman noemt vijf middenvelders, Mike Verweij mist één naam: 'Absurd dat hij niet wordt genoemd'

Ronald Koeman is geen liefhebber van PSV-middenvelder Joey Veerman, zo vermoedt Mike Verweij. Zondagavond was de bondscoach te gast bij Studio Voetbal en somde hij de nodige kandidaten op voor het middenveld bij Oranje, maar de naam van Veerman noemde hij niet.

Koeman werd gevraagd naar het perspectief van Tijjani Reijnders. Hij zei de middenvelder van AZ te vergelijken met andere middenvelders als Mats Wieffer, Marten de Roon, Jordy Clasie, Teun Koopmeiners en Kenneth Taylor. "Het ging over een hele rits middenvelders, maar de naam die niet viel, en dat vond ik heel opmerkelijk, was Joey Veerman", zegt Verweij maandag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

"Dat vond ik echt absurd", vervolgt de Ajax-watcher. "De vorige keer gaf Koeman aan dat hij eerst Jordy Clasie had gepolst en later uitkwam bij Joey Veerman, die moest wijken door kipkerriegate. Koeman ziet het niet zo zitten in Joey Veerman. Dat vind ik sowieso al onbegrijpelijk en zeker na gisteren. Ik vond Veerman de beste man aan PSV-zijde."

Valentijn Driessen vindt Veerman ook rijp voor Oranje. "Zoals hij gisteren speelde… Joey Veerman zal altijd één of twee keer balverlies lijden waarvan je denkt: jezus, helemaal niet nodig, waarom zo gemakzuchtig? Maar hij geeft ook drie of vier ballen waarmee hij spelers alleen voor de keeper zet. Gisteren liet hij zien erbovenuit te kunnen steken in een Nederlandse topwedstrijd. Dan hoor je ook bij het Nederlands elftal te zitten. Zoveel goede middenvelders hebben we ook niet."

Volgens Verweij bood de wedstrijd tussen PSV en Ajax (3-0) aanleiding om te twijfelen aan de middenvelders van Ajax. "Twee middenvelders die er vorige keer wel bij zaten, Klaassen en Taylor, vielen in deze topper behoorlijk door de mand. In die context vind ik het heel gek dat hij de naam van Veerman niet noemt in dat rijtje. Ik hoop voor Veerman dat het een vergissing was van de bondscoach."