Rulli speelde ‘beroerdste wedstrijd ooit’ op 11 januari: ‘Alles was verschrikkelijk’

Het weer in Nederland is voor ons misschien normaal, maar voor nieuwe aanwinsten van Nederlandse voetbalclubs is het soms even wennen. Zo ook voor Gerónimo Rulli, die in de winterstop van Villarreal naar Ajax kwam en debuteerde op een druilerige bekeravond in Den Bosch. "De kou, regen, het kunstgras... Alles was verschrikkelijk. Of ik mij toen afvroeg waar ik aan was begonnen? Op dat moment zelf wel, haha."

Dat vertelt Rulli in een interview met Ajax Life. De Argentijnse sluitpost is de Argentijnse en Spaanse zon gewend, maar maakte zijn debuut voor de Amsterdammers op 11 januari, toen Ajax met 0-2 won in De Vliert. Maar tijdens het WK, dat hij uiteindelijk won met zijn land Argentinië, werd er voor het eerst contact met hem opgenomen. "Zo is het gaan lopen. Als Ajax je belt, dan wil je daar spelen. Het is een grote club in de wereld."

De wedstrijd in Den Bosch is er eentje voor Rulli om snel te vergeten. Hij hield weliswaar de nul bij zijn debuut, maar het weer was een ongelooflijke tegenvaller. "Dat was de beroerdste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld. De kou, regen, het kunstgras... Alles was verschrikkelijk. Of ik mij toen afvroeg waar ik aan was begonnen? Op dat moment zelf wel, haha.”

Sindsdien is Rulli een van de vaste basisspelers van trainer John Heitinga. Maar ook bij de Argentijnse sluitpost glipt er wel eens een foutje doorheen. "Dat is het lot van een keeper. Als je een keer een fout maakt, is het vaak fataal. Ik zette daarna meteen de knop om. Dat kon ook niet anders, want we moesten door. Er was immers nog een helft te spelen", vertelt hij.

Met Lisandro Martinez en Nicolás Tagliafico had Ajax twee slagers in de verdediging van Argentijnse afkomst. De twee vertrokken, maar de populariteit van de Amsterdamse club in Argentinië is gebleven. "Ajax is heel bekend en populair in Argentinië. De jeugd is daardoor erg geïnteresseerd in Ajax."

Maar het verschil tussen de twee culturen, Nederland en Argentinië, is ook wel duidelijk voor de doelman. "Bij Argentijnen zit die over-mijn-lijkmentaliteit in het hart. Dat mis ik soms een beetje in andere culturen. Nederlanders mogen wel iets meer van dat Argentijnse gif hebben, terwijl Argentijnen juist iets nuchterder moeten zijn. Het zou mooi zijn daar een middenweg in te vinden.”