Ryan Gravenberch gewaarschuwd: 'Daar moet hij voor oppassen'

Voor Ryan Gravenberch breken belangrijke maanden aan bij Bayern München. De twintigjarige middenvelder moet met het oog op zijn toekomst Thomas Tuchel overtuigen dat Julian Nagelsmann een verkeerd beeld van hem had. Lukt dat niet, dan vreest Kerry Hau van het Duitse Sport1 voor een 'Sanches-scenario'.

Gravenberch maakte afgelopen zomer voor maximaal 24 miljoen euro de overstap van Ajax naar Bayern München, waar hij te maken kreeg met Nagelsmann. De onlangs ontslagen trainer zag het niet echt zitten in de Nederlandse middenvelder en stelde hem dan ook nauwelijks op. Tekenend is dat Gravenberch dit seizoen nog maar één basisplaats in de Bundesliga had.

"Gravenberch en Nagelsmann begrepen elkaar niet", stelt Hau in gesprek met de NOS. "Hij had op meer speeltijd gerekend, maar heeft zich in de minuten die hij kreeg ook niet weten te onderscheiden. Vooral bij balverlies toonde hij zwaktes. Bovendien is de concurrentie op het middenveld hevig. Konrad Laimer van RB Leipzig komt daar deze zomer nog bij. Gravenberch moet het nu echt laten zien en niet zijn kop in het zand steken."

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met Tuchel als trainer hoopt Gravenberch eindelijk door te breken in München. Of dat ook gaat lukken, is nog maar de vraag. Hau trekt al voorzichtig de vergelijking met Renato Sanches, die als grote belofte werd binnengehaald maar nooit slaagde. "Hij liet zijn kwaliteiten ook zelden zien in het shirt van Bayern, ondanks zijn enorme talent. Gravenberch moet oppassen dat hij niet de tweede Sanches wordt."