Ryan Gravenberch ziet één voordeel van teleurstellend seizoen Ajax

Ryan Gravenberch houdt de verrichtingen van Ajax nog altijd scherp in de gaten. De middenvelder vertrok afgelopen zomer naar Bayern München, maar bekijkt indien mogelijk ook de wedstrijden van zijn oude club. Hij ziet dat Ajax het dit seizoen moeilijk heeft in de Eredivisie, maar verwacht tegelijkertijd dat de spelers daar veel van zullen leren.

"Als wij zelf geen wedstrijd hebben, dan kijk ik altijd naar de wedstrijden van Ajax", vertelt Gravenberch aan Ajax Showtime. "Normaal gesproken mis ik niets en ik volg het nog steeds op de voet. Het is natuurlijk jammer dat het zo loopt. Dat zou iedereen anders willen zien, ik ook. Toch denk ik dat het voor de jongens wel een heel leerzaam jaar is."

Artikel gaat verder onder video

"In het leven en ook in de voetballerij kan het niet altijd lopen zoals je wil. Het is lastig, maar ik hoop dat Ajax nog kampioen wordt", zegt Gravenberch, die – op andere wijze – ook beter denkt te worden van de tegenslagen die hij momenteel meemaakt. Bij Bayern speelt hij immers niet zo vaak als hij zelf zou willen.

"Voor mij is dit seizoen pas het eerste seizoen waarin ik het lastig heb en weinig aan spelen toekom", geeft hij aan. "Als speler word je ook beter van zulke ervaringen. Ik ben nog hartstikke jong en ben blij dat ik zoiets nu meemaak in plaats van dat ik dit later in mijn carrière pas voor het eerst zou ervaren. Ik ben mentaal sterk en maak daar door deze situatie nog betere stappen in. Zo probeer ik deze ervaring ook om te zetten in iets positiefs. Ik blijf sterk."