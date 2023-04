Sangaré geeft toe: 'Ik was boos op mezelf, maar er zijn wat redenen'

Ibrahim Sangaré belandde deze maand op de bank bij PSV. De middenvelder vertelt in het Eindhovens Dagblad dat hij boos is op zichzelf en een bepaalde gretigheid miste. Sangaré moest drie wedstrijden plaatsmaken voor Erick Gutiérrez, maar had afgelopen zondag weer een basisplek tegen Ajax (3-0 zege) en wordt ook aan de aftrap verwacht in de bekerfinale tegen dezelfde ploeg.

"Ik heb geweldige ploeggenoten, de lat ligt hoog", weet Sangaré. "Kijk eens wat Érick Gutiérrez allemaal kan brengen, als speler op het veld en in de kleedkamer. Een geweldig mens en echt een superspeler om in je ploeg te hebben. Je kunt onder alle omstandigheden op hem rekenen." Sangaré benadrukt dat PSV in de bekerfinale 'net zo hongerig en gretig' moet zijn als afgelopen zondag.

Die honger heeft hij bij zichzelf even gemist. "Juist daarom was ik dus boos op mezelf, maar misschien zijn er wat redenen aan te wijzen. Ik denk dat het reizen van en naar de nationale ploeg soms een forse belasting is, hoewel ik dolgraag voor het team speel. De voetbalkalender zit gewoon heel erg vol en als je op vrijdag terugkomt na een interlandtrip, moet je soms een dag later weer een wedstrijd spelen."

Sangaré speelde bijvoorbeeld op 28 maart nog met Ivoorkust tegen de Comoren en viel vier dagen later in tijdens NEC - PSV (2-4). "Soms kiest een trainer rondom die weken voor iemand anders. Ik zeg overigens niet dat dit nu dé oorzaak is, maar denk wel dat het meespeelt. Bij Toulouse heb ik het ook weleens meegemaakt, maar nooit heel lang."