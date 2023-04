Schlemiel Sánchez krijgt steun van Lloris: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Tottenham Hotspur kende zaterdagavond een zware domper in de strijd om kwalificatie voor de Champions League. De ploeg uit Londen verloor na een knotsgekke slotfase met 2-3 van laagvlieger Bournemouth. De grote schlemiel aan de zijde van the Spurs was ex-Ajacied Davinson Sánchez. De verdediger werd in de 59ste minuut gewisseld, en dat terwijl hij in de vijfendertigste minuut pas in het veld kwam. De fans waren niet blij met de prestaties van de Colombiaan.

Sánchez maakte na vijfendertig minuten zijn opwachting nadat Clement Lenglet met een blessure van het veld af moest. Vlak na zijn invalbeurt maakte de bezoekers gelijk, al kon Sánchez daar niet zoveel aan doen. Waar Sánchez wél iets aan kon doen, was de 1-2 die na rust viel. De ex-Ajacied verspeelde de bal aan Dominic Solanke, die op zijn beurt de fout genadeloos hard afstrafte.

De ongelukkige Sánchez werd kort daarna alweer naar de kant gehaald door interim-trainer Cristan Stellini. De Colombiaan verliet onder een fluitconcert van de thuissupporters het veld. Spurs-aanvoerder Hugo Lloris was verbaasd na de reactie van het publiek. “Dat fluitconcert gebeurde niet alleen toen hij het veld verliet, ook al toen hij erin kwam. Ik heb dat nog nooit meegemaakt”, sprak de Franse doelman tegen BeIN Sports.

De aanvoerder neemt het daarna ook op voor zijn collega en leeft met hem mee. “Ik vind dit heel erg voor Davinson. Hij is een goede vriend én teamgenoot. Hij zit al jaren bij de club en werkt altijd heel hard. Dit is gewoon heel triest: voor de club, voor Davinson en voor de fans. Dit wil je niet zien in het voetbal”, zei Lloris. Erik ten Hag zal maling hebben aan de pechdag van Sánchez. Door het puntverlies van Tottenham behoudt Manchester United de vierde plek op de ranglijst.