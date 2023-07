Davinson Sánchez lijkt voor spotprijs te koop: zitten de Nederlandse club te slapen?

Davinson Sánchez lijkt deze zomer voor een zeer zachte prijs op te halen bij Tottenham Hotspur. De doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano meldt maandagavond, in navolging van de Turkse journalist Yağız Sabuncuoğlu, dat Galatasaray een eerste bod van onder de tien miljoen euro heeft uitgebracht op de Colombiaanse verdediger en dat diens werkgever Tottenham Hotspur bereid is om mee te werken aan een transfer.

Sánchez heeft geen sportieve toekomst bij Tottenham Hotspur. De 27-jarige centrumverdediger speelde vorig seizoen slechts achttien Premier League-wedstrijden voor de Londense club en lijkt komend seizoen ook niet voor te komen in de plannen van nieuwbakken trainer Ange Postecoglou. Galatasaray ziet zijn kans schoon en heeft volgens Romano een eerste bod van negen miljoen euro uitgebracht op Sánchez; Sabuncuoğlu rept over een openingsbod van acht miljoen euro van de grootmacht uit Istanbul.

Dat lijkt een spotprijs voor Sánchez. De stopper beleefde in het seizoen 2016/17 bij Ajax zijn grote doorbraak in Europa, waarna Tottenham Hotspur in de zomer van 2017 liefst 42 miljoen euro uittrok voor zijn komst. Sánchez wist in Londen echter niet aan de hoge verwachtingen te voldoen en lijkt nu door de achterdeur te vertrekken. Zijn contract bij the Spurs loopt nog één jaar door. Behalve Galatasaray hebben volgens Romano nog twee of drie clubs belangstelling voor Sánchez. Of daar ook een Nederlandse club bij zit, is niet bekend.