Schmidt met Benfica onderuit in vermakelijke topper, Napoli gered door kolderiek eigen doelpunt

Roger Schmidt heeft voor de tweede keer dit seizoen een competitieduel verloren met Benfica. In het eigen Estádio da Luz was rivaal FC Porto met 1-2 te sterk. In Italië zag koploper Napoli in het uitduel met Lecce de thuisploeg in de tweede helft lagszij komen, maar stelde uiteindelijk toch orde op zaken.

Benfica is onder voormalig PSV-trainer Schmidt aan een sterk seizoen bezig. De club uit Lissabon verloor tot vrijdagavond maar één keer in de eigen competitie, maar daar kwam door toedoen van nummer twee FC Porto verandering in. Benfica nam na tien minuten nog wel de leiding toen na een hoekschop een kopbal via de lat en het achterhoofd van Porto-doelman Diogo Costa in het doel vloog.

Artikel gaat verder onder video

Voor rust kwam Porto echter langszij via Mateus Uribe. In de tweede helft leek middenvelder Galeno zelfs al snel voor een voorsprong te zorgen, maar zijn treffer werd door de VAR geannuleerd wegens centimeters buitenspel. Enkele minuten later was het alsnog raak: Mehdi Taremi schoot de beslissende 1-2 tegen de touwen. Ondanks verwoede pogingen van de thuisploeg hield Porto namelijk stand in Lissabon. Daarmee verkleinde de club het gat met koploper Benfica tot zeven punten. Na deze speelronde spelen beide teams nog zeven wedstrijden.

𝙇𝙚𝙠𝙠𝙚𝙧𝙚 𝙜𝙤𝙖𝙡 𝙝𝙤𝙤𝙧!

FC Porto is op dreef, en geeft zich nog niet gewonnen! 💥 Het is Taremi die zijn ploeg op voorsprong zet 📊#ZiggoSport #LigaPortugal #SLBFCP pic.twitter.com/gghMHofrGK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 7, 2023

In Italië is Napoli ontsnapt aan zeldzaam puntverlies op weg naar de eerste landstitel sinds 1990. De ploeg van Luciano Spalletti won bij laagvlieger Lecce met 1-2. Aanvoerder Giovanni Di Lorenzo kopte in de eerste helft de 0-1 binnen, maar na rust kwam de thuisploeg terug. Nadat een kopbal via de lat het veld terug in was gestuiterd drukte Federico di Francesco alsnog af. Napoli schakelde een tandje bij en werd uiteindelik geholpen door Lecce-back Antonino Gallo, die zijn eigen doelman Wladimiro Falcone van dichtbij verschalkte.

De Napoli-trein 𝙙𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧𝙩 𝙙𝙤𝙤𝙧! 🚂

Door een eigen doelpunt van Lecce staat het scorebord weer in het voordeel van Napoli 🔵 1-2 voor de ploeg van Spaletti! 👨‍💼#ZiggoSport #SerieA #LecceNapoli pic.twitter.com/kTSskruyLb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 7, 2023

Door de zege staat Napoli na 29 wedstrijden weer negentien punten voor op nummer twee SS Lazio. De Romeinen hebben echter nog wel een duel tegoed. Zaterdagavond speelt de ploeg in Rome een thuiswedstrijd tegen Juventus.