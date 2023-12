Kijk en geniet: Marko Arnautovic met fabelachtige assist goud waard voor Inter

heeft zaterdagavond met een van de mooiste assists van het jaar zijn waarde voor Internazionale bewezen. De 34-jarige Oostenrijker zette in het thuisduel met Lecce zijn ploeggenoot met een fraaie bal volledig vrij voor de keeper, waarna de Italiaanse middenvelder de 2-0 binnen kon prikken.

Afgelopen zomer streek Arnautovic voor de tweede keer in zijn loopbaan neer bij Inter. De club nam de flamboyante Oostenrijker in 2009 op huurbasis over van FC Twente, maar in zijn eerste periode wist hij in Milaan niet te overtuigen. Na omzwervingen in Duitsland, Engeland en China belandde Arnautovic in 2021 opnieuw in Italië, bij Bologna. Daar verdiende hij afgelopen zomer een terugkeer naar Inter, dat hem voor een seizoen huurt van de huidige nummer vier van de ranglijst.

Tegen Lecce mocht Arnautovic bij absentie van eerste spits Lautaro Martínez weer eens in de basis beginnen bij Inter. In de eerste helft namen de Nerazzuri een voorsprong door toedoen van Yann Bisseck, die zijn eerste treffer voor de club liet aantekenen. Twaalf minuten voor tijd voltooiden Arnautovic en Barella hun kunststukje.