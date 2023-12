Italië maakt gehakt van Klaassen en komt met keiharde oordelen over oud-Ajacied

heeft woensdagavond een slechte indruk gemaakt in het shirt van Internazionale. De Nederlandse middenvelder kreeg de kans om zich vanaf de eerste minuut te laten zien in het Champions League-duel tegen Benfica, maar kwam niet goed voor de dag in Portugal. De Italiaanse media hebben donderdagochtend de pijlen op Klaassen gericht, die in de ogen van de verschillende kranten volledig door de mand viel.

Het Italiaanse Corriere della Serra haalde het hardst uit naar de ervaren middenvelder en gaf Klaassen direct ook het allerlaagste cijfer van allemaal. Een 4,5: "Hij was de grote dissonant", is het duidelijke oordeel van de krant. "Uit vorm, uit de wedstrijd en misschien zelfs wel uit zijn rol. Hij heeft niet de handelingssnelheid voor een middenvelder." Het zijn harde woorden richting de oud-Ajacied, die het dit seizoen bij Internazionale voornamelijk moet doen met een plek op de bank. De middenvelder kreeg tegen Benfica de kans om zich bewijzen, maar lijkt na zijn optreden tegen de ploeg van Roger Schmidt nog verder te zijn gezakt in de pikorde.

Artikel gaat verder onder video

Calcio Mercato was kort, maar krachtig over de wijze waarop Klaassen woensdagavond voor de dag kwam: "Meestal helpt zo'n blond kapsel op het middenveld om op te vallen, maar zelfs nu was hij onzichtbaar", schrijft het medium op. "Inzaghi gaf hem vertrouwen, maar dat betaalde hij niet uit", concludeert Virgilio Sport. "Hij wordt bijna nooit gevaarlijk met ingevingen. Vanavond zagen we een kleine Klaassen", besluit het Italiaanse medium.