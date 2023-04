Scouts van Feyenoord vonden het misschien wel grootste talent van Ajax 'niets bijzonders'

Het misschien wel grootste talent van Ajax had ook zomaar voor Feyenoord kunnen spelen. Jorrel Hato liep als jeugdspeler twee jaar rond in het rood-witte shirt van SC Feyenoord, maar werd niet opgenomen in de jeugdopleiding van de huidige koploper van de Eredivisie.

Volgens het Algemeen Dagblad vonden scouts van Feyenoord de nu zeventienjarige verdediger 'niets bijzonders'. Sparta Rotterdam zag het wel in Hato zitten en haalde hem binnen. Ajax plukte het talent vervolgens in 2018 weer weg bij de Rotterdamse club. "Ajax wilde Hato wél hebben en Feyenoord niet, dat was het verhaal", vertelt Henk van Stee aan het Algemeen Dagblad.

Van Stee heeft bij zowel Feyenoord als Sparta gewerkt. Laatstgenoemde club werkt op het gebied van jeugdopleiding samen met Ajax. "Vanaf het moment dat de samenwerking tussen Ajax en Sparta officieel was beklonken, gaan er wel regelmatig spelers stagelopen in Amsterdam. En als dat bevalt, proberen ze die spelers naar De Toekomst te halen. Al is het nog altijd zo dat de speler beslist. Als die jongen zelf liever naar Feyenoord of PSV gaat, dan speelt hij daar", aldus Van Stee, die eind 2021 vertrok als technisch directeur van Sparta.

Kortgeleden liep met Leshano Simons een talentvolle Spartaan stage bij Ajax. "Op dat vlak heeft Ajax gewoon een voorsprong genomen op Feyenoord", stelt Van Stee. Hato bewandelde vijf jaar geleden de weg van Sparta naar Ajax. De linkspoot, die een kleine maand geleden zijn zeventiende verjaardag vierde, speelde tot nu toe zes wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers.