'Slot erg gecharmeerd van minst gepasseerde doelman van de Eredivisie'

De titelstrijd in de Eredivisie is nog in volle gang, maar Feyenoord is met het achterhoofd al stiekem bezig met volgend seizoen. Eén van de zaken waarop de Rotterdammers zich focussen, is de keeperspositie. Twee doelmannen beschikken namelijk over een aflopend contract. Bij Studio 1908 wordt er gemeld dat de Feyenoord-clubleiding erg gecharmeerd is geraakt van Lars Unnerstall.

Het contract van Ofir Marciano loopt in de zomer af, terwijl Timon Wellenreuther in de zomer in principe terugkeert RSC Anderlecht. "Ze kunnen natuurlijk een heel eenvoudig pad kiezen: Justin Bijlow behouden, Thijs Jansen (die verhuurd is aan TOP Oss, red.) terug laten keren als tweede of misschien derde keeper en de koopoptie van Wellenreuther triggeren”, vertelt Rutger Vinke.

Nog niet concreet

Volgens Vinke ziet Arne Slot een samenwerking met Unnerstall wel zitten. “Slot heeft ook zo zijn wensen. Eén van die wensen is Lars Unnerstall van FC Twente.” Het Feyenoord-medium is reëel en stelt dat de Duitser, die nog tot medio 2025 vastligt in Enschede, meer belangstelling zal krijgen. “Hij kan ook makkelijk naar de onderkant of zelfs de middenmoot van de Bundesliga en daar basiskeeper worden. Feyenoord volgt de keeper, maar het is nog niet concreet.”

Of er überhaupt onderhandelingen tussen Feyenoord en Twente gaan plaatsvinden, is nog maar de vraag. De clubs hebben de afgelopen jaren niet de beste ervaringen opgedaan op het gebied van transferzaken. Afgelopen zomer wilde Feyenoord zich maar wat graag versterken met Ramiz Zerrouki. De Tukkers staken daar een stokje voor en stelden zich taai op in de onderhandelingen.