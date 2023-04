'Slot op drie lijstjes in de Premier League: een club zocht al contact met Nederlander'

Arne Slot is bezig aan een uitstekend seizoen bij Feyenoord en dat is ook in Engeland opgevallen. Het is al langer bekend dat de trainer wordt gevolgd vanuit de Premier League en nu worden er weer namen genoemd. Het is alleen nog de vraag hoe ver die clubs willen gaan om Slot op te pikken in Rotterdam.

Volgens het Engelse medium the Mirror zijn Crystal Palace, Tottenham Hotspur en West Ham United serieus op de markt. Palace zou zelfs al contact hebben gezocht met de zaakwaarnemer van Slot, die ook werd genoemd als mogelijke nieuwe manager van Leeds United. Die club klopte onlangs al aan bij algemeen directeur Dennis te Kloese. Die weigerde op zijn beurt mee te werken aan een vertrek van de succesvolle trainer.

De 44-jarige oefenmeester staat er dus goed op in Londen, waar Palace een opvolger zoekt voor interim-manager Roy Hodgson. Dougie Freedman, de technische man van the Eagles, heeft zich naar verluidt gemeld bij de mensen rond Slot. Tottenham zoekt op zijn beurt een opvolger van interim-manager Cristian Stellini, terwijl men bij West Ham twijfelt aan de toekomst van de zwak presterende David Moyes.

Slot heeft op dit moment echter wel iets anders aan zijn hoofd dan een mogelijke stap naar Engeland. De trainer speelt zondagmiddag met zijn Feyenoord de uitwedstrijd tegen Cambuur en kan in Leeuwarden een nieuwe stap zetten naar de titel. Daarnaast is Feyenoord natuurlijk nog actief in de Europa League. Aanstaande donderdag wacht de return tegen AS Roma in de kwartfinales van dat toernooi. Feyenoord won thuis met 1-0.