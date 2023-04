Slot verrast in aanloop naar AS Roma: 'Ik hoop dat de wedstrijd een beetje overeen komt'

Feyenoord krijgt komende week de uitgelezen kans om zich te revancheren voor de nederlaag tegen AS Roma in de finale van de UEFA Conference League vorig seizoen. De Rotterdammers werden vorige maand tijdens de loting voor de kwartfinales van de Europa League gekoppeld aan de ploeg van trainer José Mourinho. Voor Feyenoord-coach Arne Slot reden om na al die tijd de verloren eindstrijd terug te kijken én tot nieuwe inzichten te komen.

Feyenoord verbaasde vorig seizoen vriend en vijand door zich te plaatsen voor de finale van de UEFA Conference League. Op weg naar de eindstrijd in Tirana (Albanië) hadden de Rotterdammers afgerekend met onder meer Slavia Praag en Olympique Marseille, waardoor ze met veel vertrouwen naar de finale tegen AS Roma toewerkten. Eén momentje van onoplettendheid werd Feyenoord echter fataal. AS Roma won met 1-0 en dompelde Feyenoord en Slot daarmee in diepe rouw. De finale zag Slot nooit terug.



Maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Slot kreeg woensdagmiddag op de persconferentie de vraag of de eindstrijd van vorig seizoen tot nieuwe inzichten heeft geleid. “Ja, vanochtend was dat moment. Dat heeft zeker andere inzichten gegeven. Ten eerste had ik het beeld dat er in de tweede helft weinig werd gevoetbald en vooral veel werd getraineerd, maar dat viel reuze mee. Dat bleef hooguit beperkt tot de laatste tien minuten denk ik. Ik heb de wedstrijd nooit nabesproken met mijn jongens, maar in mijn hoofd was het veel minder van onze kant dan dat ik het daadwerkelijk vond.”

Feyenoord was in de tweede helft van de finale een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar de ploeg van Slot kreeg de bal er op de een of andere manier niet in. “Ik heb heel veel goede aanvallen gezien. We zijn heel goed in staat geweest om tot dreiging en tot kansen te komen. Het was uiterst ongelukkig dat de enige kans van AS Roma had geleid tot een goal, dat wist ik nog wel. Maar ik vond ons veel beter voetballen dan dat ik lange tijd gedacht had. Er zaten heel veel dingen in die ik morgen in de voorbespreking weer ga gebruiken.”

Slot verrast

Mourinho staat nog altijd aan het roer bij AS Roma, waardoor we naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde spelbeeld krijgen als een klein jaar geleden. Slot hoopt het zelfs een beetje. “Dat zou ik wel bijna zeggen. Ik heb drie, vier wedstrijden gekeken van AS Roma de afgelopen weken en je moet echt naar een speld in een hooiberg gaan zoeken om kansen voor de tegenstander te vinden. Dus ik hoop dat de wedstrijd een beetje overeen komt, want dat betekent dat we best wel vaak gevaarlijk en dreigend bij hen in de buurt komen. Dan zit het nog net in de laatste bal of aanname die goed moet zijn. Maar als we in staat zijn om zó morgen te spelen, dan heb ik daar een heel goed gevoel over.”

