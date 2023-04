Slot vol lof over mentaliteit Ajax na ontspoorde Klassieker: 'Des te groter het compliment'

Feyenoord mag dan bekend staan als de club met het 'ruwe randje', maar tijdens de Klassieker met Ajax ging het zelfs voor hoofdtrainer Arne Slot te ver. Ajacied Davy Klaassen werd geraakt met een aansteker en kreeg daardoor een flinke wond op zijn hoofd. Na afloop van het duel sprak Arne Slot schande uit over het incident.

"Het lijkt mij niet meer dan logisch dat we het nu niet over voetbal hebben, maar over het incident in de zestigste minuut. Het is al verschrikkelijk als je zoiets ergens anders ziet gebeuren, laat staan bij de club waar je zelf hoofdtrainer bent", aldus Slot op de persconferentie na de met 1-2 verloren Klassieker, geciteerd door Voetbal International. De oefenmeester schaamde zich voor het incident. "Ja. Je kunt er elk woord op plakken, maar er is waarschijnlijk geen woord dat de lading volledig dekt. Schamen, schandalig, belachelijk. Ik kan niet het juiste woord vinden."

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Overijsselaar was het geen rare gedachte geweest vanuit Ajax om niet meer door te spelen na het incident. "Dat zal ongetwijfeld bij hen opgekomen zijn. Dat weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat dat je eerste gedachte is. Als een speler geraakt wordt, die met bloed van het veld af moet. Dit was niet het eerste incident. Toen spelers van Ajax gingen warmlopen, vloog er ook van alles naar hun hoofd. Op dat moment geen aanstekers, maar wel plastic bierglazen en van alles dat ook niet gegooid hoeft te worden."

FootballTransfers: Het uitblinkende PSV-target dat het beste bij Feyenoord past

Gelukkig voor Slot kozen de Amsterdammers ervoor om door te spelen. Maar hij had het begrepen als ze binnen waren gebleven. "Ik zou het niet raar vinden, als Ajax gezegd had: het is wel even mooi geweest. Des te groter het compliment, als je dat zo moet zeggen, dat ze bereid waren om door te voetballen. Dat is uiteindelijk voor hen goed geweest, want ze hebben wel de finale gehaald. Ik denk dat wij als club wel gaan nadenken over hoe we hiermee om moet gaan voor toekomstige thuiswedstrijden, zoals het duel met Roma, dat ook weer heetgebakerd zal zijn. Het kan best zijn dat dit nu onderwerp van gesprek gaat zijn: hoe nu verder met deze situatie? Want het is een zwarte dag, een zwarte bladzijde voor Feyenoord."

Door de 1-2 nederlaag is Feyenoord uitgeschakeld in het bekertoernooi. Ajax gaat op 30 april de finale in De Kuip spelen tegen PSV, maar zonder Kenneth Taylor. De Ajax-middenvelder liep in de blessuretijd van het heetgebakerde duel met Feyenoord een tweede gele en dus een rode kaart op. Hij is geschorst voor de bekerfinale.