Slot wordt getipt voor vervolgstap na Feyenoord: 'Zo'n club zou hem perfect passen'

Wim Kieft denkt dat Feyenoord er serieus rekening mee moet houden dat Arne Slot bezig is aan zijn laatste weken bij de club. De succesvolle trainer oogst wekelijks lof en wordt naar verluidt gevolgd door andere clubs. Kieft is op zijn beurt ook lovend over Slot en vindt dat de coach daarvan moet profiteren.

Kieft genoot donderdagavond van het Feyenoord van Slot, dat met 1-0 won van het kapitaalkrachtige Roma van José Mourinho. "Vandaar is het knap en leuk dat Arne Slot Feyenoord laat voetballen zoals ze voetballen en hij vasthoudt aan zijn filosofie met offensief voetbal volgens de Hollandse School. En voor het vasthouden aan die gedachte werd beloond met een 1-0 overwinning. Bijzonder knap, waarbij Orkun Kökcü en Mats Wieffer de uitblinkers waren aan Feyenoord-zijde", schrijft Kieft in zin wekelijkse column voor De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van onder meer Ajax en PSV weet bijna zeker dat er komende zomer clubs in Rotterdam-Zuid gaan aankloppen. "Omdat Slot voor een bepaald voetbalproduct staat, zal hij altijd interessant zijn voor clubs die een trainer zoeken. Na twee keer hetzelfde kunstje geflikt te hebben bij Feyenoord moet hij nu zijn vleugels uitslaan. Ongetwijfeld volgt een leegloop van spelers. Of het een derde keer lukt een nieuw team op te bouwen en te presteren nationaal en internationaal in de Champions League is ongewis. Laat hem het ijzer smeden nu het heet is."

Kieft ziet een mogelijke stap naar de top van de Premier League als serieuze mogelijkheid voor Slot, die onlangs al werd gevolgd vanuit Engeland. "Om zulk onderscheidend voetbal als bij Feyenoord te spelen met Leeds United of Crystal Palace wordt heel moeilijk. Maar een club als Tottenham Hotspur zou wel perfect passen. Een grote ambitieuze club met veel budget beschikbaar en historisch gezien staat Spurs voor aanvallend avontuurlijk voetbal en is er altijd plaats voor creatieve spelers. In Londen kan Slot zijn voetbalideeën kwijt en kan hij financieel oogsten."