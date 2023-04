Wesley Sneijder is niet onder de indruk van PSV'er Ibrahim Sangaré. De middenvelder uit Ivoorkust zit de laatste tijd steeds vaker op de bank en daar kijkt Sneijder niet van op. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale is van mening dat Sangaré simpelweg niet zo goed is. Dat vertelde hij maandagavond aan tafel bij Veronica Offside.