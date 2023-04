Sneijder maakt een voor Heitinga pijnlijke vergelijking: 'Ik mag hem heel graag, maar...'

Wesley Sneijder vindt het onbegrijpelijk dat John Heitinga net als Alfred Schreuder vasthoudt aan Dusan Tadic. De huidige trainer van Ajax maakt volgens de recordinternatinal dezelfde fouten als zijn voorganger.

Sneijder heeft dit seizoen al meermaals felle kritiek geuit op Tadic. Dat doet hij daags na het 0-0 gelijkspel van Ajax in Deventer aan tafel bij Veronica Offside weer. "Ik zou Tadic er heel snel uit halen. En ik mag Johnny heel graag, maar er worden wissels gedaan waardoor ik Schreuder terugzie. Dezelfde wissels worden doorgevoerd en weer blijft Tadic zo lang mogelijk staan", aldus de oud-middenvelder.

Waar Tadic in het Schreuder-tijdperk de nodige kritiek over zich heen kreeg, is hij ook onder Heitinga verzekerd van een basisplaats. "Alles moet weer draaien om meneertje Tadic. Ik heb niets - anders krijg je dat weer - tegen Serviërs. Dat meen ik oprecht, ik heb heel veel Servische vrienden. Maar het is gewoon genoeg geweest. Als je oorzaken gaat zoeken waarom je geen prijzen wint, is dit er een."

Dat Heitinga ervoor koos om in de tweede helft Brian Brobbey naar de kant te halen en Tadic in de spits te zetten, kan op weinig begrip rekenen van Sneijder. "Hij zei dat Brobbey niet helemaal fit was, maar het was omdat Tadic moet spelen. Brobbey creëert tenminste kansen. Tadic creëert vandaag de dag helemaal niks."

Ook Andy van der Meijde is kritisch op Heitinga. De kritiek van de trainer op de arbitrage in Deventer bevalt de voormalig aanvaller allerminst. "Als hij nou eerst zorgt dat Ajax goed druk gaat zetten, dat de linies bij elkaar blijven en dat er niet zoveel ruimte achter de verdediging ligt, dan mag hij een keer gaan praten. Maar nu niet."