Sneijder pakt jonge Ajacieden aan: 'Je komt net kijken!'

Wesley Sneijder is niet blij met de houding van een aantal spelers bij Ajax. De recordinternational van het Nederlands elftal betwijfelt of sommige spelers van Ajax er wel alles aan doen. Met name Brian Brobbey en Owen Wijndal moeten het ontgelden.

Wijndal speelt een matig seizoen bij Ajax en moet nu ook jongelingen Jorrel Hato en Youri Baas voor zich dulden. Andy van der Meijde vroeg zich bij Veronica Offside af waarom Wijndal niet speelt bij Ajax. “Ik denk, als ik het zo zie, vanwege zijn houding”, geeft Sneijder aan. Van der Meijde was het daar mee eens en riep nog een naam. “Dat denk ik ook, net zoals Brobbey.”

Artikel gaat verder onder video

Sneijder verbaast zich over de houding van deze spelers. “Ik vraag me af, Wilfred (Genee, red): doen die gasten er wel alles voor? Ze hebben thuis blijkbaar geen spiegel en kunnen niet tegen kritiek. En ze hebben al helemaal geen zelfkritiek! Als je dan een keertje er naast wordt gezet, krijg je de pest erin en ga je elkaar meeslepen. Er zullen ongetwijfeld groepjes zijn. Ik weet het niet, maar die gaan zich samenvoegen.”

De spelers lijken er geen zin in te hebben en dat valt wel heel erg op, volgens Sneijder. “Het zijn een beetje dezelfde types allemaal qua houding, als ze invallen. Als Brobbey een goal maakt, niet juichen. Je komt net kijken!”, zegt de oud-speler van onder meer Ajax. “Juichen, ren die pollen uit het veld als je gescoord hebt! Geniet ervan, geniet van het spelletje! Het is het allermooiste wat er is. Ze stralen het niet uit. Daar stoor ik me aan, aan dat soort jonge gasten die net komen kijken en denken: ik heb een doelpunt gemaakt, lekker belangrijk.”