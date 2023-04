Spaanse geruchten over Santiago Giménez in Mexico in de kiem gesmoord

Er wordt in Mexico ontkend dat Sevilla een lijntje heeft uitgegooid naar Santiago Giménez. Dat werd beweerd in het Spaanse praatprogramma El Chiringuito.

Volgens de Spaanse berichtgeving staat er binnenkort een afspraak tussen Sevilla en de zaakwaarnemer van Giménez op de planning. De entourage van de spits van Feyenoord ontkent dat echter. Een bron dicht bij Giménez laat aan de Mexicaanse tak van AS weten dat er geen contact is geweest.

Giménez wordt door zijn goede prestaties bij Feyenoord steeds vaker gelinkt aan een zomers vertrek. Met een transfer is hij naar eigen zeggen niet bezig. "Ik wil eerst een prijs winnen voordat ik ga nadenken over wat er in de zomer allemaal kan gebeuren. Ik zou het ook fantastisch vinden om met deze club de Champions League in te gaan. Dat zou geweldig zijn", zei hij kortgeleden tegen de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Giménez speelde tot op heden 41 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor twintig doelpunten en drie assists. Twaalf goals maakte hij in competitieverband. Op de topscorerslijst van de Eredivisie moet hij alleen Xavi Simons (15), Sydney van Hooijdonk (15) en Anastasios Douvikas (14) boven zich dulden.