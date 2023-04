Spakenburg aast alsnog op bekerprijsje: Van der Linden ruikt topscorerstitel

Spakenburg zorgde dit seizoen voor een enorme stunt door de halve finale van de KNVB Beker te bereiken. De club uit de Tweede Divisie wist te winnen van FC Groningen en FC Utrecht, maar verloor uiteindelijk van PSV. Toch ligt er nog een prijsje voor het oprapen voor Spakenburg.

Floris van der Linden (27) is op dit moment namelijk de topscorer van de KNVB Beker. De spits en aanvoerder van Spakenburg wist in het hoofdtoernooi vier keer te scoren. Dat deed hij tegen Groningen (2x), Katwijk en Utrecht. In de wedstrijd tegen PSV kon hij zijn ploeg helaas niet helpen aan een stunt. Toch heeft het er alle schijn van dat Van der Linden de topscorerstitel gaat pakken.

Op dit moment hebben zes spelers drie keer gescoord, maar zij zijn allemaal al uitgeschakeld. Dusan Tadic (Ajax) en Jarrad Branthwaite (PSV) zijn nog wel van de partij en hebben allebei twee doelpunten achter hun naam staan. Aanstaande zondag staan Tadic en Branthwaite om 18.00 uur tegenover elkaar in de Rotterdamse Kuip. Daar staat de finale van de KNVB Beker op het programma.

Tijdens seizoen 2015/16 werd een amateur voor de laatste keer topscorer van het bekertoernooi. Patrick Gerritsen maakte er dat seizoen vijf namens Excelsior'31. Hij moest de titel echter wel delen met Sébastien Haller, die destijds speelde bij FC Utrecht. Tijdens seizoen 2010/11 was Albert van Nijhuis van Sparta Nijkerk vijf keer trefzeker. Hij was de laatste amateur die de prijs alleen pakte.