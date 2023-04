Spakenburg pakt Luuk de Jong aan: 'Wees ook even een grote jongen'

Spakenburg-aanvoerder Floris van der Linden baalde na het duel met PSV flink. Hoewel de aanvaller tevreden kon zijn met de geleverde prestaties van zijn team, was hij vooral ziek van de uitschakeling in de KNVB Beker. Ook had hij het gemunt op zijn mede-aanvoerder Luuk de Jong.

De aanvaller van Spakenburg had zich tijdens het duel geërgerd aan aanvaller Luuk de Jong, die zich op zijn beurt stoorde aan de felle duels vanuit Spakenburg. “Het typeert wel een beetje PSV, dat geklaag aan het begin. Ze weten toch dat dit eraan zit te komen. Jullie spelen Eredivisie, potverdorie. Dan denk ik: come on, jongen. Zo’n Luuk de Jong: je bent toch wel iets meer gewend dan een potje op De Westmaat. Als je ziet wat hij in de wedstrijd doet, dan denk ik: ‘wees ook even een grote jongen’. Maar misschien is het onderdeel van zijn spel.”

De spits versprak zich sowieso op live televisie, want hij baalde flink van de uitschakeling. “G*dverdomme”, liet hij zich als spits van Spakenburg ontvallen in zijn eerste reactie over De Jong. Hij verbeterde zichzelf overigens direct. “Potverdomme, bedoel ik natuurlijk. Nee, ik kan niet tevreden zijn. Uiteindelijk speel je nooit een wedstrijd of een spelletje voor een gelijkspel of een nipte nederlaag. Je baalt hier in eerste instantie van”, zei Van der Linden voor de camera van ESPN.

“We hebben alles gedaan om er een wedstrijd van te maken en te houden. Je moet wat geluk hebben. Tuurlijk was PSV de betere ploeg, maar het was 1-2. Dus we waren dichtbij”, glimlachte Van der Linden als een boer met kiespijn. "Hier eindigt de droom, helaas." Wel sprak hij nog de hoop uit topscorer te kunnen worden van het bekertoernooi: virtueel staat hij bovenaan.