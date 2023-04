Spakenburgse kritiek op PSV: 'Ze waren om alles aan het zeuren'

Wimilio Vink heeft na afloop van de uitschakeling van Spakenburg in de KNVB Beker zijn onvrede geuit over het 'gezeur' van de spelers van PSV. De Eindhovenaren deden bij scheidsrechter Jeroen Manschot hun beklag over de felle speelwijze van de amateurs.

Spakenburg kreeg dinsdagavond de unieke kans om zich te plaatsen voor de finale van de KNVB Beker en speelde dan ook vanaf het eerste fluitsignaal met het mes tussen de tanden. "We klapten erop en dat moet ook. Ik vond, met alle respect, dat PSV om alles wel aardig aan het zeuren was", sprak Vink na afloop voor de camera van ESPN.

Dat gevoel leefde niet alleen bij Vink. Ook Floris van der Linden stoorde zich aan PSV. Hij had het vooral gemunt op Luuk de Jong. "Het typeert wel een beetje PSV, dat geklaag aan het begin. Ze weten toch dat dit eraan zit te komen. Jullie spelen Eredivisie, potverdorie. Dan denk ik: come on, jongen. Zo’n Luuk de Jong: je bent toch wel iets meer gewend dan een potje op De Westmaat. Als je ziet wat hij in de wedstrijd doet, dan denk ik: wees ook even een grote jongen. Maar misschien is het onderdeel van zijn spel."

Hoewel Spakenburg het bekertoernooi met opgeheven hoofd verliet, heerste bij Vink direct na afloop vooral teleurstelling. "Misschien dat de trots over een halfuurtje wel komt. Als er een keer een kans was om naar de finale te gaan, dan was dat vanavond wel. Na de 2-1 ging het leven, bij de fans en binnen het team. Dan hoop je dat het nog een keer goed valt. Ik had niet het idee dat zij nog veel gas gingen geven. Ik had wel het gevoel dat de 2-2 er wel eens in zou kunnen zitten."