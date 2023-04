Sparta sloopt Heerenveen na wereldgoal en hijgt nummer vier AZ in de nek

Sparta Rotterdam mag serieus blijven dromen van Europees voetbal. De ploeg van de afwezige trainer Maurice Steijn had zaterdagavond op het eigen Kasteel geen kind aan sc Heerenveen: 4-0. Daarmee heeft Sparta de vierde plek in de Eredivisie nu serieus in zicht.

Steijn was zaterdagavond ziek en moest de wedstrijd dus aan zich voorbij laten gaan. Hij zag via de televisie hoe Heerenveen aanvallend begon in Rotterdam. De bezoekers waren meerdere keren dreigend, al werd het doel van Nick Olij niet serieus onder vuur genomen. Daarna begonnen de Friezen steeds slordiger te spelen en dat zorgde ervoor dat Sparta beter in de wedstrijd kwam. De gastheer werd gevaarlijk via een schot van Vito van Crooij en een kopbal van Koki Saito.

Artikel gaat verder onder video

Heerenveen haalde de rust echter niet met een 0-0 tussenstand. Mica Pinto zorgde in de 39e minuut voor een van de mooiste doelpunten van het seizoen in de Eredivisie. De linksback besloot een bal zomaar op de pantoffel te nemen en liet Heerenveen-doelman Xavier Mous volstrekt kansloos met een geweldige uithaal. De 2-0 hing vervolgens ook in de lucht en Arno Verchueren leek die voor zijn rekening te nemen. Voor zijn treffer was de bal echter al over de achterlijn geweest.

Sparta liet de gasten in de tweede helft meer aan de bal en sloeg zelf toe als het de bal veroverde. Een gelukkige treffer van Younes Namli maakte dat een stuk gemakkelijker. De middenvelder schoot via een Fries raak en zorgde voor de snelle 2-0. Daarmee was de koek zeker nog niet op in Rotterdam-West. Shurandy Sambo vuurde nog een bal in het dak van het doel en het slotakkoord was voor Van Crooij. Hij bepaalde de eindstand met een fraaie knal op 4-0.

Door de overwinning meldt Sparta zich steeds nadrukkelijker in de buurt van AZ. Na 29 wedstrijden heeft de club uit Spangen 52 punten en daarmee staat het eventjes boven FC Twente. Die club gaat zondag op bezoek bij FC Utrecht. Sparta staat ook nog maar twee punten achter AZ, de nummer vier van de ranglijst. De Alkmaarders spelen zondag uit tegen Fortuna Sittard. Plek vier geeft recht op Europees voetbal en daar zal Sparta zijn zinnen op hebben gezet.

Man of the Match: Mica Pinto