Spurs vergooit dankzij wereldgoal weer een overwinning tegen laagvlieger

Tottenham Hotspur heeft maandagavond opnieuw puntverlies geleden tegen een laagvlieger. De Spurs gaven tegen hekkensluiter Southampton al een 1-3 voorsprong weg en ook tegen degradatiekandidaat Everton ging het in de slotfase mis. Michael Keane schoot de thuisploeg met een fantastische knal op gelijke hoogte en zorgde daarmee voor een 1-1 einduitslag.

De clubleiding van de Spurs greep in na het gelijke spel tegen hekkensluiter Southampton en stuurde trainer Antonio Conte de laan uit. De Londenaren staan weliswaar in de subtop van de Premier League, maar zagen onvoldoende perspectief in een langere samenwerking met de Italiaanse oefenmeester. Assistent-trainer Cristian Stellini nam het stokje tijdelijk over en moest tegen het geplaagde Everton voor het eerst als hoofdverantwoordelijke aan de bak.

Everton kent zoals gezegd hele andere belangen. The Toffees zijn drie wedstrijden op rij ongeslagen maar staan nog steeds onder de degradatiestreep. In de eerste helft zorgden beide ploegen voor weinig spektakel. Harry Kane en Heung-Min Son waren namens de bezoekers nog het dichts bij een treffer.

Leukere tweede helft

De wedstrijd leefde op toen Abdoulaye Doucouré zijn hoofd verloor in een opstootje met Kane. De Everton-middenvelder sloeg de Tottenham-spits in het gezicht en werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd. Deze domme actie kon Everton nog wel eens heel duur komen te staan, want zo’n tien minuten na de rode kaart sloeg Kane toe vanaf de stip: 0-1.

De thuisploeg knokte voor iedere meter en bleef geloven in een resultaat. Dankzij invaller Lucas Moura, die na een smerige overtreding geheel terecht mocht inrukken, werd Everton nog een handje geholpen in de slotfase. Diezelfde Lucas Moura zal vanuit de douche gehoord hebben dat Everton dankzij een fantastische goal van Michael Keane op gelijke hoogte kwam. Zo eindigde het duel in 1-1 en dat was op basis van de wedstrijd een terecht resultaat. Tottenham klimt door het gelijke spel wel over het Manchester United van Erik ten Hag.