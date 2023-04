Staf van Feyenoord bracht spelers niet op de hoogte van puntverlies Ajax

De spelers van Feyenoord waren tijdens het duel met Sparta Rotterdam niet op de hoogte gebracht van het puntverlies van directe concurrent Ajax. De Amsterdammers verloren eerder op de dag punten bij Go Ahead Eagles, maar dat werd volgens Orkun Kökcü niet aan de selectie van Feyenoord verteld.



"Ik wist het echt niet. De trainer heeft het ook niet gezegd in de kleedkamer", gaf de middenvelder aan bij ESPN, die door verslaggever Sinclair Bisschop op de hoogte werd gebracht van het resultaat van Ajax: "Nu snap ik het juichen van de supporters voor de wedstrijd ook", zegt Kökcü, die de toespraak van trainer Arne Slot ook beter begrijpt na het horen van het resultaat van Ajax.



"'Als ik naar dat moment terugga, hij zei dat we iets moois konden doen vandaag. We hadden geen idee waarom, maar nu weet ik het pas", aldus Kökcü, die met zijn verhaal bijval krijgt van Mats Wieffer. Hij had in tegenstelling tot de Turks international wel het gevoel dat Ajax punten had verspeeld, gezien het gezang vanuit het uitverkochte uitvak.



Feyenoord staat nu acht punten voor op Ajax en zal de komende weken moeten waken voor gemakzucht: "Ik denk dat we hetzelfde moeten blijven doen. Het is aan ons om elke wedstrijd weer alles te geven. We kunnen niet verzaken, anders krijgen we het moeilijk", besluit Kökcü.