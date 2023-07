Supporters Manchester United smullen van actie Lisandro Martínez: 'De slager is terug!'

Manchester United was zaterdag met 2-0 te sterk voor Arsenal in het onderlinge oefenduel in het Amerikaanse New Jersey. De supporters van The Red Devils smulden vooral van Lisandro Martínez, die bewees helemaal terug te zijn nadat hij het slot van afgelopen seizoen moest missen vanwege een gebroken middenvoetsbeentje.

Zonder de Argentijnse oud-Ajacied werd United uitgeschakeld in de kwartfinale van de Europa League door de latere winnaar Sevilla. Bovendien ging de FA Cup-finale met 2-1 verloren tegen stadgenoot Manchester City. Wel wist de ploeg van Erik ten Hag middels een derde plaats op de eindrangschikking in de Premier League zich voor komend seizoen te kwalificeren voor deelname aan de Champions League.

Daarin kan Ten Hag dus weer beschikken over de speler die hij voor bijna zestig miljoen euro meenam van Amsterdam naar Manchester. In de VS maakte Martínez grote indruk tijdens het duel met Arsenal, de nummer twee van het voorbije seizoen. Met een stevige tackle op Bukayo Saka - goed voor een gele kaart - liet Martínez zien dat hij weer helemaal terug is. In het daaropvolgende opstootje ging hij de confrontatie met Arsenal-aanvoerder Martin Odegaard niet uit de weg.

De fans van United zagen het met blijdschap aan. "Ze noemen hem niet zonder reden De Slager", schrijft een fan op Twitter. "Hij is terug!", meldt een andere supporter blij. "Hij is misschien wel de beste verdediger in de Premier League", meent een derde.