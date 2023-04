Szczesny in tranen na pijn op de borst, doelman onmiddellijk gewisseld

Volgens de laatste berichten voelde Wojciech Szczesny een steek in zijn borst en vroeg hij direct om hulp. Gelukkig kon hij wel zelfstandig van het veld af.



Zeer vervelende beelden. Hopelijk niets ernstigs. #JuveSportingCP pic.twitter.com/FWxXcPvYr2 — Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) April 13, 2023

Akelige beelden uit Turijn. Juventus-doelman Wojciech Szczesny heeft zich noodgedwongen moeten laten wisselen na pijn in zijn borst. De sluitpost van de Italianen greep vlak voor rust naar zijn hart en gaf gelijk aan dat het foute boel was. Hij werd gelijk vervangen en kon gelukkig zelfstandig het veld verlaten. Volgens de laatste berichten van verschillende media zou Szczesny last hebben van hartkloppingen, maar lijkt het voor nu goed te gaan met de Pool.