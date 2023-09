Enorme flater van ervaren Wojciech Szczęsny leidt pijnlijke nederlaag van Juventus in

Juventus heeft zaterdagavond een dure nederlaag geleden in de Serie A. De grootmacht uit Turijn boog in het MAPEI Stadium - Città del Tricolore met 4-2 voor Sassuolo. Voor doelman Wojciech Szczęsny zal de zeperd op bezoek bij de middenmoter niet snel vergeten.

De eerste treffer van de avond was namelijk een grote blunder van de Poolse sluitpost. Hij schatte een schot van Armand Lauriente helemaal verkeerd in en zag de bal via zijn lichaam in het doel vliegen. Daarna knokte Juventus zich tot twee keer toe terug van een achterstand, maar dat bleek niet voldoende voor een overwinning. Dankzij Andrea Pinamonti en Federico Gatti (eigen doelpunt) werd het 4-2.

In de blessuretijd was er nogmaals een negatieve hoofdrol voor Szczęsny. Bij de 4-2 van Gatti ging de goalie namelijk nogmaals in de fout. Hij speelde een vrije trap in op zijn ploeggenoot, die meteen onder druk werd gezet. Gatti wilde de bal daarom terugspelen op zijn doelman, maar die was nog niet terug onder zijn lat. Szczęsny was nergens te bekennen en de bal rolde zeer knullig over de lijn.

Keeper, 𝐰𝐚𝐭 𝐝𝐨𝐞 𝐣𝐞 𝐧𝐮? 🤯

Niemand anders dan Armand Laurienté tekent voor de 1-0 🎯#ZiggoSport #SerieA #SassuoloJuve pic.twitter.com/bh03lQ6sA2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2023