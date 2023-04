Taylor blikt terug over veelbesproken wissel bij het Nederlands elftal

Kenneth Taylor kwam na een bijzondere interlandperiode terug bij Ajax en kende met de Amsterdammers niet de gewenste herstart van de competitie. De middenvelder ging na de remise in Deventer tegen Go Ahead in op zijn vroegtijdige wissel tijdens het duel voor de EK-kwalificatie tegen Frankrijk.

“De eerste dag na de wedstrijd is dat natuurlijk niet leuk”, begint Taylor tegenover ESPN. “Uiteindelijk hoort falen bij het behalen van de top. Daar geloof ik zelf wel heel erg in. Het is niet de eerste keer dat dit mij is gebeurd in mijn jongen carrière. Ik ben geen opgever en het leven gaat door”, aldus Taylor.

De middenvelder zag veel kritiek op zich afkomen na zijn interland tegen Frankrijk, waar hij niet door in de war is geraakt. “Het hoort erbij. Ik begrijp wat jullie moeten doen”, doelt hij op de verschillende media. “Jullie moeten ook tv maken en verkopen en ik moet gewoon laten zien dat ik met de kritiek om kan gaan.”

De twintigjarige Ajacied vond het kort na het duel tegen Go Ahead Eagles moeilijk om aan te wijzen waar het fout ging in Deventer. Aanvoerder Dusan Tadic en trainer John Heitinga waren voornamelijk niet te spreken over de arbitrage, die in de ogen van de linksbuiten en de trainer een zuivere treffer afkeurde.