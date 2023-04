Ten Hag benoemt 'de les van Ajax' na vraag over Newcastle United

Erik ten Hag is niet bang voor clubs met een grotere portemonnee. Zondag gaat Manchester United op bezoek bij het kapitaalkrachtige Newcastle United, dat aan de weg timmert en wellicht kan uitgroeien tot een serieuze titelkandidaat in de komende seizoenen. Ten Hag heeft zelf ook zijn vizier gericht op het hoogst haalbare.

"Een club als Manchester United moet Champions League-voetbal spelen. Daar mag geen misverstand over bestaan", zei Ten Hag op de wekelijkse persconferentie. "We hebben twee routes die naar de Champions League leiden: een plek in de top vier, of het winnen van de Europa League." Ten Hag kreeg daarna de vraag hoe moeilijk het is om op de lange termijn te concurreren met clubs als Newcastle United. Hij noemde een les die hij bij Ajax leerde.

Artikel gaat verder onder video

"Geld is één ding, strategie is iets anders. Bij Ajax hadden we een klein budget vergeleken met veel tegenstanders in de Champions League. Toch wonnen we groepsfases en kwamen we heel dicht bij de finale", doelde Ten Hag op de seizoenen 2018/19, waarin Ajax de halve finale bereikte, en 2021/22, toen de groepsfase werd gewonnen. "Het is mogelijk om met een kleiner budget clubs te verslaan met een groter budget."

Daarvoor is het wel belangrijk om een goede strategie te hebben, weet Ten Hag. "We gaan de goede kant op. We bouwen dit seizoen aan een basis, van waaruit we ons verder kunnen ontwikkelen. Dat doe je door een team te ontwikkelen. In iedere wedstrijd moet je beter worden. Op iedere training ontwikkel je je speelstijl. Daar zijn we mee bezig. We hebben hoge standaarden voor onze spelers, we eisen veel."