Ten Hag gaat opnieuw viraal met opvallende uitspraak: 'Dit moet je gewoon niet doen'

Erik ten Hag kreeg vrijdagmiddag de lachers op zijn hand tijdens een persconferentie bij Manchester United. De manager vertaalde een Nederlands spreekwoord letterlijk naar het Engels en dat zorgde voor hilariteit bij de aanwezige journalisten. Valentijn Driessen is van mening dat Ten Hag dat beter niet kan doen.

Ten Hag baarde vrijdag tijdens een perspraatje opzien door een bijzondere uitspraak. "Achteraf is het makkelijk praten. Waar ik vandaan kom, zeggen we: you're looking a cow in the ass. Yeah, a cow in the ass", benadrukte de manager van the Red Devils na een vraag over zijn wissels. "Hij treedt in de voetsporen van Louis van Gaal. Die had er ook wel een paar, al ken ik ze allemaal niet. Maar dit moet je gewoon niet doen", aldus Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf over de Nederlander.

Driessen ziet ook dat weer wat druk op de ketel komt op Old Trafford, waar Sevilla donderdag met een gelijkspel vertrok in de kwartfinales van de Europa League. "Ze nemen daar met minder dan de Europa League niet genoegen. En terecht, want er loopt veel kwaliteit en er is veel geïnvesteerd. Dan moet je gewoon hoofdprijzen winnen. De beker die ze hebben gewonnen is een troostprijs. Dat helpt wel om wat autoriteit te vergaren. Maar op dit moment zit hij wel in een mindere fase", besloot Driessen.