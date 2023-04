Ten Hag hint ondanks blessure Rashford opnieuw op teleurstelling voor Weghorst

Erik ten Hag neemt het donderdag met Manchester United in de kwartfinale van de Europa League op tegen het Spaanse Sevilla. Ondanks de blessure van zijn topscorer Marcus Rashford lijkt Wout Weghorst opnieuw op de reservebank te gaan starten tegen de club die eerder dit seizoen te sterk bleek voor PSV.

Rashford viel afgelopen zaterdag tien minuten voor tijd geblesseerd uit in het Premier League-duel met Everton (2-0 winst). Inmiddels is de diagnose gesteld: een hamstringblessure houdt Rashford de komende weken langs de kant. Tegen The Toffees mocht Weghorst hem aflossen. De Nederlandse spits was juist voor de tweede keer op rij reserve, nadat hij maandenlang een basisplaats had op Old Trafford.

Toch kiest Ten Hag donderdag waarschijnlijk niet voor Weghorst in de spits. De Fransman Anthony Martial zal namelijk in de punt van de aanval gaan starten, zo gaf de Nederlander min of meer aan. "Hij is klaar om een wedstrijd te starten", zei Ten Hag woensdag op de persconferentie vooruitblikkend op het treffen met Sevilla. "Uit de statistieken blijkt dat als hij, zodra hij op het veld staat, weinig tijd nodig heeft om een goal te maken. Daarmee refereer ik aan de thuiswedstrijden met Manchester City en Liverpool; als hij erin staat spelen wij ons beste voetbal en halen we de beste resultaten."

Martial viel tegen Everton na een uur in voor oud-Ajacied Antony. Elf minuten na zijn entree zorgde de Fransman, ooit door Louis van Gaal naar Manchester gehaald, voor de 2-0 eindstand. De maker van de 1-0, Scott McTominay, is nog een vraagteken voor het duel met Sevilla. De Schot kon woensdag niet de hele training van de ploeg bijwonen. Voor linksback Luke Shaw komt het duel met de Spanjaarden sowieso te vroeg.

