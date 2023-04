Ten Hag is derde plaats kwijt aan Newcastle met sterke Botman

Manchester United is de derde plaats in de Premier League voorlopig kwijt aan Newcastle United, dat zondag in een onderling duel met 2-0 won van de ploeg van Erik ten Hag.

Inzet van het duel in Newcastle was de derde plaats in de Premier League. Manchester United had die positie voorafgaand aan het duel in handen met drie punten voorsprong op nummer vijf Newcastle United. Tottenham Hotspur stond daar nog tussen op plek vier, maar speelde twee duels méér.

Bij de thuisploeg kon Sven Botman gewoon starten. De Nederlandse verdediger was voldoende hersteld van de voedselvergiftiging die er eerder nog voor zorgde dat hij het kamp van het Nederlands elftal moest verlaten voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. Wout Weghorst kreeg bij de bezoekers uit Manchester andermaal een basisplaats van Erik ten Hag, terwijl Tyrell Malacia op de bank zat. Ook Antony mocht starten in de voorhoede.

Ten Hag mocht van geluk spreken dat zijn elftal halverwege ongeschonden de kleedkamer haalde. Onder aanvoering van de bij tijd en wijle ongrijpbare Allan Saint-Maximin was de thuisploeg veel sterker en wisten The Magpies een aantal goede kansen af te dwingen. Manchester-doelman David de Gea redde echter kundig op inzetten van onder meer Alexander Isak en Joe Willock. Vlak voor rust appelleerde de thuisclub bovendien tevergeefs voor een strafschop na vermeend hands van Lisandro Martínez. Aan de andere kant kwamen de Mancunians er nauwelijks doorheen. Antony lag aan de ketting bij de felle Dan Burn, Weghorst werkte opnieuw keihard maar kreeg alleen in de opgeningsfase een klein kansje en Marcus Rashford was vrijwel onzichtbaar.

In het tweede bedrijf leek de wedstrijd verder te gaan waar deze voor rust gebleven was. Ten Hag greep na een uur in. Voor Weghorst zat het duel er - na slechts zeven balcontacten - op. Ook Antony mocht gaan douchen. Voor het tweetal kwamen Jadon Sancho en Anthony Martial binnen de lijnen. Enkele minuten later lag de openingstreffer in het net, maar het was Newcastle United dat op voorsprong kwam. Saint-Maximin kopte bij de tweede paal een voorzet terug voor het doel waar Joe Willock van dichtbij met het hoofd kon afronden.

United ging op zoek naar een aansluitingstreffer, kreeg daarop wel enkele kansjes maar zag uiteindelijk de tweede treffer aan de andere kant vallen. Callum Wilson kopte vlak voor tijd de beslissende 2-0 uit een hoekschop achter De Gea, waardoor Newcastle de derde stek in de Premier League overneemt.