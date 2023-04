Ten Hag komt bij United met goed nieuws over Eriksen en voor Malacia

Tyrell Malacia lijkt zaterdag weer eens in de basis te mogen beginnen bij Manchester United. De linkervleugelverdediger zag ploeggenoot Luke Shaw afhaken met een blessure en dus moet manager Erik ten Hag een vervanger aanwijzen. De kans is groot dat Malacia dus mag starten.

Dat nieuws bracht Ten Hag vrijdag zelf naar buiten op zijn wekelijkse persconferentie. Shaw is dit seizoen de eerste linksback van de Nederlander, die dus voorlopig niet kiest voor Malacia. De international van Oranje kwam afgelopen zomer voor minimaal vijftien miljoen euro over van Feyenoord. De 23-jarige linkspoot speelde tot op heden 31 wedstrijden voor the Red Devils. Een basisplaats wist hij nog niet te veroveren.

Zaterdag lijkt daar verandering in te komen door de blessure van Shaw. Er was echter ook goed nieuws voor Ten Hag, die weer kan beschikken over Christian Eriksen. De middenvelder uit Denemarken was twee maanden uit de roulatie met een enkelblessure en maakt tegen Everton zijn rentree in de wedstrijdselectie. "We waren bang dat hij dit seizoen niet meer zou spelen, maar Eriksen heeft hard gewerkt en dat geldt ook voor de medische staf."

Champions League

United moet in de slotfase van de competitie nog behoorlijk aan de bak. Ten Hag wil zich graag plaatsen voor de groepsfase van de Champions League en moet dan bij de beste vier ploegen eindigden. Op dit moment is United de nummer vier van de ranglijst, maar Tottenham Hotspur aast ook op die plek. De ploeg van Ten Hag trapt zaterdag om 13.30 uur af tegen Everton, de huidige nummer zestien van de Premier League.