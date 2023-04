'Ten Hag krijgt dramatisch nieuws: einde seizoen voor smaakmaker Martínez'

Lisandro Martínez lijkt dit seizoen niet meer in actie te gaan komen voor Manchester United. De verdediger raakte donderdagavond in de wedstrijd tegen Sevilla geblesseerd en moest de strijd staken. Een dag later blijkt dat de Argentijn een middenvoetsbeentje heeft gebroken.

Dat vervelende nieuws wordt vrijdagavond gebracht door het Engelse medium The Athletic. Martínez moest zich donderdag in de slotfase laten vervangen en werd door spelers van Sevilla naar de kant gedragen. De Argentijnse verdediger leek meteen door te hebben dat het niet goed zat, aangezien hij in tranen het veld verliet. De rest van het huidige seizoen staat hij naar verluidt dus sowieso buitenspel.

Ten Hag kreeg ook slecht nieuws als het gaat over Raphaël Varane. De andere centrumverdediger van the Red Devils moest de strijd namelijk ook staken met een blessure. De ervaren Fransman hoeft niet te vrezen voor ee vroegtijdig einde van zijn seizoen, maar is wel een twijfelgeval voor de return tegen Sevilla. Luke Shaw is ook nog altijd geblesseerd en dus moet Ten Hag steeds meer puzzelen in de defensie.

United kan de vele blessures niet gebruiken, aangezien de ploeg van Ten Hag nog veel heeft om voor te spelen. De grootmacht wil graag de Europa League winnen en speelt aanstaande donderdag voor de tweede keer tegen Sevilla. Daarnaast worden de pijlen gericht op een plekje bij de top vier in de Premier League en wacht binnenkort de halve finale van de FA Cup. Daarin is Brighton & Hove Albion de tegenstander.