Ten Hag krijgt veeg uit de pan op tv: 'Ga dan terug naar de Eredivisie'

Erik ten Hag heeft na de wedstrijd tussen Manchester United en Everton (2-0) zijn beklag gedaan over het speelschema. Dat zijn ploeg ondanks 29 doelpogingen slechts tweemaal scoorde, was volgens de trainer te wijten aan het drukke schema: daardoor ontbrak de scherpte voor het doel.

"We hadden zeker meer kunnen scoren, maar we speelden de derde wedstrijd in zes dagen, dat is idioot", zegt Ten Hag na de wedstrijd tegen uitzendgemachtigde beIN Sports. "Dan zie je een gebrek aan scherpte in de laatste fases. Maar we moeten het team een compliment geven voor deze prestatie in de derde wedstrijd in zes dagen."

Manchester United speelde zondag, woensdag en zaterdag competitiewedstrijden. "Het schema is niet juist, dat is duidelijk. Je loopt hierdoor ook het risico op blessures." Marcus Rashford viel uit met liesklachten. "We moeten afwachten hoe ernstig het is met Marcus. In 24 à 36 uur zullen we meer weten."

De opmerkingen van Ten Hag vielen niet in goede aarde bij Richard Keys, presentator van beIN Sports. "Dit is de Engelse Premier League. Als je dat niet leuk vindt, is er altijd nog de Eredivisie." Keys staat te boek als een criticaster van de trainer: vorige maand haalde hij na de 7-0 nederlaag tegen Liverpool bijvoorbeeld uit naar Ten Hag.