Ten Hag krijgt veeg uit de pan van Braziliaanse collega

Erik ten Hag beklaagde zich recentelijk over het overvolle programma van Manchester United. Volgens de Nederlandse trainer zou dat de oorzaak zijn dat zijn doelpuntenmachine Marcus Rashford tegen een blessure aanliep. Vanuit Brazilië krijgt Ten Hag echter een flinke veeg uit de pan van een collega-trainer.

Ten Hag sprak zich zaterdag uit nadat hij met zijn ploeg met 2-0 van Everton had gewonnen. "Het ziet er niet goed uit voor Rashford", sprak hij na afloop van de wedstrijd. "Dit was te voorkomen geweest. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat spelers nou eenmaal een bepaalde tijd nodig hebben om te herstellen."

Artikel gaat verder onder video

Abel Ferreira, de Portugese trainer van het Braziliaanse Palmeiras, hoorde de woorden van Ten Hag met verbazing aan. "Voetbal is schitterend, maar andere zaken zijn onmenselijk. De trainer van Manchester United klaagde dat Rashford geblesseerd is geraakt doordat de club zoveel wedstrijden op rij speelt", begon Ferreira. "Ik zou hem willen zeggen: Wij hebben ook twee maanden op rij negen wedstrijden te spelen. Hou je mond, je weet niet waar je over praat."

Ferreira staat bekend om zijn soms gepeperde uitspraken. Daarom wordt hij in zijn vaderland zelfs vergeleken met José Mourinho, de huidige trainer van AS Roma. Met Palmeiras werd Ferreira één keer kampioen van Brazilië, bovendien won de club onder zijn leiding twee keer de Copa Libertadores.