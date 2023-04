Ten Hag stuurt scouts naar De Kuip; Kökçü en nóg een Feyenoorder in het vizier

Manchester United heeft belangstelling voor Orkun Kökçü en Santiago Giménez, zo meldt de Daily Mirror. Scouts van The Red Devils waren woensdag aanwezig in De Kuip om de middenvelder en de aanvaller in actie te zien tegen Ajax.

Kökçü wordt al langere tijd in verband gebracht met een transfer. Arsenal, Leicester City, Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion en Sevilla werden al in verband gebracht met de aanvoerder van Feyenoord. Giménez werd tot dusver vooral gelinkt aan Benfica en FC Porto.

Artikel gaat verder onder video

Manchester United-trainer Erik ten Hag speelde als trainer van Ajax wedstrijden tegen Kökçü, terwijl Giménez pas sinds dit seizoen in De Kuip speelt. De Mexicaan maakte dit seizoen al meerdere belangrijke doelpunten voor Feyenoord.

Volgens de Daily Mirror waren scouts van Borussia Dortmund, Atlético Madrid, AS Monaco, Olympique Lyon, VfL Wolfsburg en Sevilla aanwezig bij het verhitte duel tussen Feyenoord en Ajax. Zij zullen niet alleen voor Kökçü en Giménez op de tribune hebben gezeten.

FootballTransfers: Terugkeer naar Ajax blijkt ideale vervolgstap voor Noa Lang